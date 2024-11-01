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Стало известно, возможен ли переход Дьёкереша в «Манчестер Юнайтед»

01 Ноября 2024 • 22:30 Комментировать
Спортинг Л
...
Эштрела
Через 0 ч. 6 мин.

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш давно находится на радарах английских грандов.

Недавно «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении рулевого Рубена Аморима, раскрывшего шведа в «Спортинге». Неудивительно, что в последнее время всё чаще ведутся разговоры о возможном переходе форварда в стан «красных дьяволов». Тем не менее, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в настоящий момент манкунианцы не фигурируют в числе претендентов на звезду чемпионата Португалии.

Впрочем, не исключено, что в скором времени «Юнайтед» всё же включится в спор за Дьёкереша. Вероятность этого довольна велика, поскольку Аморим – большой поклонник таланта 26-летнего футболиста, за которым активно следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль». Стоимость потенциальной сделки – 60-70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Виктор Дьёкереш трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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СПОРТИНГ Л ЭШТРЕЛА
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