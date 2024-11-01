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Эмери – о матче с «Тоттенхэмом»: «Они являются фаворитами»

01 Ноября 2024 • 22:15 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
1 1.93 X 4.20 2 3.60
03.11 17:00
Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящей встрече с «Тоттенхэмом».
«Стиль игры «Тоттенхэма» очень неудобен. Конечно, на бумаге они являются фаворитами, в их составе огромное количество талантливых игроков, но мы очень мотивированы. Это будет захватывающая встреча для наших болельщиков, для команды, для меня и всего клуба. С каждым днем мы стараемся стать всё лучше и лучше и соперничать с ведущими клубами Англии», - сказал Эмери на предматчевой пресс-конференции.
Встреча между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» состоится в ближайшее воскресенье, третьего ноября.
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