Эмери – о матче с «Тоттенхэмом»: «Они являются фаворитами»

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящей встрече с «Тоттенхэмом».

«Стиль игры «Тоттенхэма» очень неудобен. Конечно, на бумаге они являются фаворитами, в их составе огромное количество талантливых игроков, но мы очень мотивированы. Это будет захватывающая встреча для наших болельщиков, для команды, для меня и всего клуба. С каждым днем мы стараемся стать всё лучше и лучше и соперничать с ведущими клубами Англии», - сказал Эмери на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» состоится в ближайшее воскресенье, третьего ноября.