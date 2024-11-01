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«Манчестер Сити» уже работает над приглашением Хаби Алонсо

01 Ноября 2024 • 22:05 Комментировать
Байер Л
0:0
Штутгарт
1-й тайм

«Манчестер Сити» всерьёз претендует на главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

«Горожане» могут расстаться с Хосепом Гвардиолой уже летом следующего года – у специалиста истекает контракт. Как информирует известный журналист Флориан Плеттенберг, «Манчестер Сити» проявляет предметный интерес к Алонсо – его кандидатура рассматривается на случай ухода Гвардиолы по окончании сезона. Впрочем, в «Байере» полагают, что следующим клубом 42-летнего испанца станет мадридский «Реал».

Алонсо – предпочтительный кандидат на замену Карло Анчелотти для «сливочных». Именно гранд Ла Лиги в настоящий момент считается основным претендентом на рулевого «фармацевтов».

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