«Манчестер Юнайтед» нацелился на вингера «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера клуба заинтересовался игроком «Спортинга».

Как сообщает A Bola, 17-летний португалец Джованни Кенда рассматривается в качестве замены Антони. Отмечается, что в контракте молодого дарования прописана сумма отступных, равная ста миллионам евро, таким образом, задешево получить футболиста точно не получится.

В текущем сезоне Кенда провёл 15 матчей за «Спортинг» под руководством Аморима, забил два гола и отметился одной голевой передачей. Контракт Джованни с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.