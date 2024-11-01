Мареска: «Желаю удачи Амориму»

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Хочется пожелать ему всего самого наилучшего. Если руководство «Манчестер Юнайтед» приняло такое решение, значит они считают его правильным. Желаю Рубену и его клубу успехов.

Общались ли я с Рудом Ван Нистелроем перед игрой? Нет, я не разговаривал с ним. В воскресенье перед матчем я его крепко обниму, жду сложной игры», - сказал Мареска на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится воскресенье, третьего ноября, на «Олд Траффорд», начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.