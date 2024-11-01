Постекоглу лестно высказался об Эмери

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о главном тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Он являлся выдающимся тренером и до «Астон Виллы», руководство «Арсенала» явно поспешило с его увольнением. «Астон Вилле» удалось найти человека, который смог бы привести их клуб туда, куда они хотели.

Матч в его день рождения? Надеюсь, что это будет для него неудачный день. Не хочу говорить о дне рождении, мне кажется, что я самый старый в лиге», - приводит слова Постекоглу football.london.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» состоится в воскресенье, третьего ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени.