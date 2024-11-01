Мареска: «Любому клубу сложно играть на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем гостевом матче с «Манчестер Юнайтед».

«Мы не побеждали там с 2013 года? Надеюсь, что сейчас настал момент для этого. Статистика говорит лишь о том, что любому клубу сложно играть на «Олд Траффорд», - сказал Мареска на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится в воскресенье, третьего ноября, стартовый свисток о матча запланирован на 19:30 по московскому времени.

После девяти туров «Челси» занимает лишь пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея своем активе 17 очков.