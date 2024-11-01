Гвардиола: «Не буду давать советов Амориму»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Добро пожаловать в Англию. Я лично поздравлю его при встрече, но не буду давать никаких советов. Я не тот человек, который раздает советы своим коллегам. И нет, причина не в том, что он из «Манчестер Юнайтед», просто я считаю, что Рубен разберется лучше меня», - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

О назначении португальского специалиста было объявлено сегодня, «Манчестер Юнайтед» заплатил «Спортингу» за переход Аморима порядка одиннадцати миллионов евро, заключив контракт с тренером до лета 2027 года.