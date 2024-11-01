Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил «Спортингу» за Аморима

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил «Спортингу» за тренера Рубена Аморима.

Как сообщил лиссабонский клуб на своем официальном сайте, «Спортингу» удалось выручить 11 миллионов евро за португальского специалиста, о переходе которого в «Манчестер Юнайтед» сегодня было объявлено официально.

Отметим, что Аморим присоединится к новому клубу в понедельник, 11 ноября, а его контракт с манкунианцами рассчитан до июня 2027 года.

Таким образом, первый матч под руководством специалиста из Португалии «Манчестер Юнайтед» проведет 24 ноября, соперником станет «Ипсвич Таун».