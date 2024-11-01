Гвардиола - о травмах: «Мы не единственный клуб, который с этим столкнулся»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об обилии травм в клубе.

«Мы не единственный клуб в мире, который сталкивается с травмами. Да, на определенных позициях мы испытываем проблемы, но что есть, то есть. Я много раз говорил команде: «Ребята, старайтесь себя не жалеть». Таковы реалии», - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После девяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Ливерпуль» лишь на один зачетный балл.

Завтра, 1 ноября, подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют в гостях против «Борнмута», начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.