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Гвардиола - о травмах: «Мы не единственный клуб, который с этим столкнулся»

01 Ноября 2024 • 18:54 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
1 5.50 X 4.50 2 1.58
Через 22 ч. 10 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об обилии травм в клубе.

«Мы не единственный клуб в мире, который сталкивается с травмами. Да, на определенных позициях мы испытываем проблемы, но что есть, то есть. Я много раз говорил команде: «Ребята, старайтесь себя не жалеть». Таковы реалии», - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После девяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Ливерпуль» лишь на один зачетный балл.

Завтра, 1 ноября, подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют в гостях против «Борнмута», начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола

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