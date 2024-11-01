Фердинанд высказался о назначении Аморима

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о назначении Рубена Аморима главным тренером «манкунианцев».

«На днях я общался с Нани, он сказал мне, что Аморим является откровенным и прямолинейным человеком, мне кажется, что именно харизма будет сильно отличать Рубена от тен Хага», - приводит слова Фердинанда The Independent.

О назначении Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» было объявлено сегодня, а к работе в английском клубе португалец приступит в понедельник, одиннадцатого ноября.

Ближайший свой матч «манкунианцы» проведут уже послезавтра, «красным дьяволам» предстоит принять на своем поле «Челси»