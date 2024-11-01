«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером клуба.

Как сообщается на официальном сайте манкунианцев, португальский специалист приступит к работе в понедельник, 11 ноября. Соглашение 39-летнего тренера, который до последнего момента работал в «Спортинге», с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

После девяти туров «красные дьяволы» занимают лишь четырнадцатую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе одиннадцать зачетных баллов, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже двенадцать очков.