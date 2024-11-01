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Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» официально

01 Ноября 2024 • 17:49 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 2.60 X 3.80 2 2.60
03.11 19:30

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером клуба.

Как сообщается на официальном сайте манкунианцев, португальский специалист приступит к работе в понедельник, 11 ноября. Соглашение 39-летнего тренера, который до последнего момента работал в «Спортинге», с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

После девяти туров «красные дьяволы» занимают лишь четырнадцатую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе одиннадцать зачетных баллов, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже двенадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
01 Ноября 2024 в 18:13
Пока что, выгладит сомнительно……..Сейчас половину Спортинга подпишут, к Аяксу……….
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