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Слот рассказал, когда Кьеза вернётся на поле

01 Ноября 2024 • 17:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.40 X 5.50 2 7.20
Через 23 ч. 29 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о травме полузащитника Федерико Кьезы.

«Могу сказать, что до международного перерыва Кьеза на поле не вернется, но осталась всего лишь неделя. Надеемся, что во время паузы Федерико сможет приступить к тренировкам, а после неё вернуться в общую группу», - приводит слова Слота Sky Sports.

27-летний итальянец сыграл лишь три матча за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.

Напомним, что Кьеза присоединился к английскому клубу в последние дни лета, «Ливерпуль» заплатил «Ювентусу» за итальянца порядка 12 миллионов евро.

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