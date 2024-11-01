Ван Нистелрой: «Тен Хаг разбит»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал о недавнем разговоре с экс-наставником «манкунианцев» Эриком тен Хагом.

«Я видел его в понедельник, мы пообщались перед игрой с «Лестером». Он был разбит, потому что очень переживал за клуб. Ему очень больно от того, что пришлось покинуть «Манчестер Юнайтед», но в то же время Эрик испытывает гордость за два трофея», - приводит слова голландца Sky Sports.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» уверенно победил в первом матче после отставки тен Хага, в кубковом матче уверенно был повержен «Лестер» (5:2).