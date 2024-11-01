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«Реал» и ещё два суперклуба хотят купить Родри после получения «Золотого мяча»

01 Ноября 2024 • 12:18 Комментировать

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес может сменить клубную прописку в будущем. Интерес к обладателю «Золотого мяча» проявляют сразу три европейских гранда.

Согласно сведениям журналистов Cadena Ser, в услугах опорника заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». «Ман Сити», в свою очередь, не хочет расставаться с ведущим футболистом. Английский чемпион рассчитывает продлить с ним контракт, который истекает летом 2027 года.

Рыночная стоимость Эрнандеса, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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