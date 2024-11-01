Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» устал терпеть токсичного тен Хага: конфликты с игроками и трансферные траты переполнили чашу терпения

01 Ноября 2024 • 10:59 Комментировать

Вопрос об уходе Эрика тен Хага стоял давно. И мы постараемся разобраться, есть ли смысл в отставке нидерландского специалиста.

В таких вопросах зачастую берут ручку и на одной стороне бумаги пишут аргументы за, а на второй – аргументы против. Начнём с первого. Да, он выиграл два титула, выходил с командой в Лигу чемпионов. Однако здесь мы столкнёмся со словом «но». «Красные дьяволы» заняли третье место по количеству трат на трансферы. Согласитесь, что выхлоп этих финансовых вложений крайне минимален. Некоторые эксперты любят говорить, что в своё время слепо поверили в Фергюсона, и это терпение воздалось в виде 26 лет величия клуба. Нельзя забывать и о том, что сэру Алексу и близко никто не давал таких денег на трансферы.

Немного перейдём к сухой статистике. В Лиге Европы команда идёт на 21-м месте, в АПЛ на 14-м. Если взять в зачёт прошлогодние показатели команды, то отставка кажется закономерным итогом. В таких ситуациях конфликтность тренера выходит ему боком. Конфликты Эрика с Роналду, Санчо, Гарначо не идут в плюс нидерландскому специалисту. При нём футболисты не становятся лучше. До него Каземиро был лучшим опорником мира, а при нём стал бледной тенью самого себя.

Самое интересное, что никто от тен Хага не требовал громких успехов по типу победы в АПЛ – достаточно было ему просто взять своё. А о каком взятии «своих» очков может идти речь, когда команда буксует в матчах против «Твенте», «Фенербахче» и менее статусных соперников в АПЛ?! Кажется, что эта уже крайняя черта. Просто в этом сезоне уже не было той соломы, которую тен Хаг имел бы возможность подстелить. Остался позади фактор прошлогодних травм, трансферная кампания была весьма убедительной (Де Лигт, Мазрауи, Угарте, Зиркзее, Йоро). Кроме того, руководство клуба позволило тен Хагу взять в свой тренерский штаб ещё двух своих соотечественников. Вдобавок во всех спорах боссы «красных дьяволов» занимали позицию тренера. Всё было сделано для того, чтобы нидерландец мог сосредоточиться только на футболе. Однако он сам этого не сильно и хотел: показывал свою токсичность в общении со СМИ, а ситуация с лайком Гарначо не добавила плюсов тен Хагу.

Как-то сложно было понять, какие идеи проповедует уже бывший главный тренер «МЮ». Казалось, что всё сводится к обыкновенной банальщине: адресуй мяч Бруну Фернандешу, а он дальше что-то да придумает. Если это было действительно так, то здесь сложно было рассчитывать на хорошие результаты.

Отсутствие результатов было во всех турнирах, включая Лигу Европы и АПЛ. В итоге получилось так, что абсолютно все пазлы сложились к отставке Эрика тен Хага. Не думаю, что руководство устроило бы, если бы нидерландец сказал, что покажет результаты в национальных кубках. Такие утешения уж точно не для клуба уровня «МЮ». Да и просто не было предпосылок, что что-то могло поменяться у уже бывшего тренера «красных дьяволов», даже если не брать в расчёт конфликтность наставника. Из всех изложенных факторов делаем смелый вывод, что отставка Эрика тен Хага вполне логична.

Антон Карасевич

👍 3
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед АПЛ Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзее ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Роналду сделал заявление после незабитого пенальти и вылета Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» «Позор»: Экс-звезда «Реала» высказался о вручении «Золотого мяча» Родри Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
06:21 · Англия. Премьер-лига
Артета – большой поклонник звезды «Баварии»
05:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима
05:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой рассказал, что пошло не так при тен Хаге 1
04:52 · Англия. Премьер-лига
Кубарси: «Меня не удивило, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Аморим попросил «Манчестер Юнайтед» отложить официальное объявление – названа причина 3
03:58 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд рад приходу Аморима в «Манчестер Юнайтед»
03:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма вингера «Манчестер Сити» Савио
03:29 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой ответил на вопрос об Амориме
01:59 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Николас Джексон должен думать о «Золотом мяче»
01:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какой клуб Серии А готов подписать Кьезу слухи
01:13 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «Родри провёл сумасшедший сезон»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Португальский защитник опередил Саку и вышел в лидеры топ-5 лиг по ассистам
00:15 · Англия. Премьер-лига
Калиду Кулибали рассказал о своём отношении к «Челси» 1
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 4 слухи
23:37 · Англия. Премьер-лига
Аморим может привести в «Манчестер Юнайтед» трёх игроков «Спортинга» слухи
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит за Аморима и его помощников больше, чем предполагалось
18:47 · Англия. Премьер-лига
За Мусиалой следят три клуба АПЛ
18:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд 14
17:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» игрока АПЛ – Тчуамени может стать «жертвой» 2 слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
16:47 · Англия. Премьер-лига
Винк: «Ван Нистелроя очень любят болельщики «Манчестер Юнайтед» 2 эксклюзив
14:15 · Англия. Премьер-лига
Названа дата дебюта Аморима в «Манчестер Юнайтед» 3
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александеру-Арнольду
11:32 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фернандеша
09:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за преемника тен Хага
Все новости