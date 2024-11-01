«Манчестер Юнайтед» устал терпеть токсичного тен Хага: конфликты с игроками и трансферные траты переполнили чашу терпения

Вопрос об уходе Эрика тен Хага стоял давно. И мы постараемся разобраться, есть ли смысл в отставке нидерландского специалиста.

В таких вопросах зачастую берут ручку и на одной стороне бумаги пишут аргументы за, а на второй – аргументы против. Начнём с первого. Да, он выиграл два титула, выходил с командой в Лигу чемпионов. Однако здесь мы столкнёмся со словом «но». «Красные дьяволы» заняли третье место по количеству трат на трансферы. Согласитесь, что выхлоп этих финансовых вложений крайне минимален. Некоторые эксперты любят говорить, что в своё время слепо поверили в Фергюсона, и это терпение воздалось в виде 26 лет величия клуба. Нельзя забывать и о том, что сэру Алексу и близко никто не давал таких денег на трансферы.

Немного перейдём к сухой статистике. В Лиге Европы команда идёт на 21-м месте, в АПЛ на 14-м. Если взять в зачёт прошлогодние показатели команды, то отставка кажется закономерным итогом. В таких ситуациях конфликтность тренера выходит ему боком. Конфликты Эрика с Роналду, Санчо, Гарначо не идут в плюс нидерландскому специалисту. При нём футболисты не становятся лучше. До него Каземиро был лучшим опорником мира, а при нём стал бледной тенью самого себя.

Самое интересное, что никто от тен Хага не требовал громких успехов по типу победы в АПЛ – достаточно было ему просто взять своё. А о каком взятии «своих» очков может идти речь, когда команда буксует в матчах против «Твенте», «Фенербахче» и менее статусных соперников в АПЛ?! Кажется, что эта уже крайняя черта. Просто в этом сезоне уже не было той соломы, которую тен Хаг имел бы возможность подстелить. Остался позади фактор прошлогодних травм, трансферная кампания была весьма убедительной (Де Лигт, Мазрауи, Угарте, Зиркзее, Йоро). Кроме того, руководство клуба позволило тен Хагу взять в свой тренерский штаб ещё двух своих соотечественников. Вдобавок во всех спорах боссы «красных дьяволов» занимали позицию тренера. Всё было сделано для того, чтобы нидерландец мог сосредоточиться только на футболе. Однако он сам этого не сильно и хотел: показывал свою токсичность в общении со СМИ, а ситуация с лайком Гарначо не добавила плюсов тен Хагу.

Как-то сложно было понять, какие идеи проповедует уже бывший главный тренер «МЮ». Казалось, что всё сводится к обыкновенной банальщине: адресуй мяч Бруну Фернандешу, а он дальше что-то да придумает. Если это было действительно так, то здесь сложно было рассчитывать на хорошие результаты.

Отсутствие результатов было во всех турнирах, включая Лигу Европы и АПЛ. В итоге получилось так, что абсолютно все пазлы сложились к отставке Эрика тен Хага. Не думаю, что руководство устроило бы, если бы нидерландец сказал, что покажет результаты в национальных кубках. Такие утешения уж точно не для клуба уровня «МЮ». Да и просто не было предпосылок, что что-то могло поменяться у уже бывшего тренера «красных дьяволов», даже если не брать в расчёт конфликтность наставника. Из всех изложенных факторов делаем смелый вывод, что отставка Эрика тен Хага вполне логична.

Антон Карасевич