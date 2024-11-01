Артета – большой поклонник звезды «Баварии»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета хотел бы видеть в своей команде вингера «Баварии» Лероя Сане.

Испанец знает немецкого футболиста по временам совместной работы в «Манчестер Сити». В конце 2019 года наставник покинул тренерский штаб Хосепа Гвардиолы и возглавил «Арсенал», а спустя полгода ушёл и Сане – его приобрела «Бавария».

Как известно, по окончании текущего сезона 28-летний игрок, вероятно, покинет мюнхенский клуб свободным агентом, а «канониры» входят в число претендентов. По данным журналиста Кристиана Фалька, Артета может сыграть ключевую роль в сделке по подписанию Сане. Рулевой лондонцев – большой поклонник таланта Лероя. Сам немец готов всерьёз рассмотреть вариант с переходом в «Арсенал».