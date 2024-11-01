«Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима

Сразу четырём игрокам «Манчестер Юнайтед» могут указать на выход при новом тренере.

Уволенного Эрика тен Хага заменит Рубен Аморим – португалец начнёт работу после 10 ноября, когда состоится последний матч команды перед международной паузой. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед» будет готов расстаться с Виктором Линделофом, Кристианом Эриксеном, Антони и Каземиро – они вряд ли станут частью долгосрочных планов нового рулевого.

В настоящий момент Рубен Аморим возглавляет лиссабонский «Спортинг». По слухам, специалист попросил свой будущий клуб отложить объявление о предстоящем назначении.