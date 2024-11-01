Ван Нистелрой рассказал, что пошло не так при тен Хаге

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой поделился мыслями о причинах увольнения Эрика тен Хага.

Об отставке прежнего рулевого «красных дьяволов» было объявлено в понедельник. Команда показывала неубедительные результаты в нынешнем сезоне, что и стало основной причиной решения руководства расстаться с нидерландцем.

«Очевидно, в футболе всё зависит от результатов. Эрик тоже это говорил. В предсезонке мы работали над новым игровым подходом, все были настроены позитивно и усердно трудились, чтобы вывести клуб на новый уровень. Иногда случаются вещи, которые невозможно объяснить.

Было так много игр, в которых мы заслуживали большего. Я говорю о матчах с «Фенербахче», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Порту». Но мы знаем, что результат имеет ключевое значение, такова суть нашей работы», – цитирует United Stand ван Нистелроя.