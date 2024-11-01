Кубарси: «Меня не удивило, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»

17-летний футболист «Барселоны» Пау Кубарси признался, что обладатель «Золотого мяча» его совсем не удивил.

Награда досталась полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, хотя ещё за день до церемонии явным фаворитом считался Винисиус Жуниор, представляющий мадридский «Реал».

«Я не был удивлён, когда узнал, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч». У них с Родри были примерно равные шансы. В конце концов, хорошо, что победил испанец», – заявил в интервью RAC1 юный центральный защитник «Барселоны».

Винисиус занял второе место в голосовании, а третьим стал ещё один футболист «Реала» – Джуд Беллингем.