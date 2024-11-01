Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аморим попросил «Манчестер Юнайтед» отложить официальное объявление – названа причина

01 Ноября 2024 • 04:43 Комментировать
Спортинг Л
...
Эштрела
Через 17 ч. 27 мин.

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не подтвердил назначение Рубена Аморима по просьбе самого тренера.

Наставник лиссабонского «Спортинга» уже ответил согласием «красным дьяволам», клубы также урегулировали условия сделки. Представители английского гранда собирались объявить о назначении Аморима в четверг, однако сам португалец попросил этого не делать, сообщает I Sport. Специалист не хочет, чтобы его нынешняя команда отвлекалась от подготовки к матчу против «Эштрелы», который состоится в пятницу.

По имеющимся данным, за Рубена Аморима и его помощников «Манчестер Юнайтед» заплатит «Спортингу» около 15 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Эштрела ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Ноября
03:29
Ван Нистелрой ответил на вопрос об Амориме
31 Октября
23:37
Аморим может привести в «Манчестер Юнайтед» трёх игроков «Спортинга»
22:59
«Манчестер Юнайтед» заплатит за Аморима и его помощников больше, чем предполагалось
22:41
Аморим – о «Манчестер Юнайтед»: «Завтра я всё расскажу»
22:32
Актуальный прогноз и ставка на Спортинг — Эштрела чемпионата Португалии — 1 ноября 2024
15:07
В Португалии рассказали, может ли Юран возглавить «Спортинг»
30 Октября
23:56
Стало известно, когда Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед»
22:38
«Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» полностью согласовали переход Аморима – названы условия
05:50
«Манчестер Юнайтед» мог выбрать Аморима из-за «Манчестер Сити»
29 Октября
23:22
Аморим впечатлён проектом «Манчестер Юнайтед»
22:46
Аморим не был целью «Манчестер Сити» – известна причина
22:09
Звезда «Спортинга» Дьёкереш сменит клуб в январе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПОРТИНГ Л ЭШТРЕЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
05:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой рассказал, что пошло не так при тен Хаге
04:52 · Англия. Премьер-лига
Кубарси: «Меня не удивило, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Аморим попросил «Манчестер Юнайтед» отложить официальное объявление – названа причина
03:58 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд рад приходу Аморима в «Манчестер Юнайтед»
03:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма вингера «Манчестер Сити» Савио
03:29 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой ответил на вопрос об Амориме
01:59 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Николас Джексон должен думать о «Золотом мяче»
01:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какой клуб Серии А готов подписать Кьезу слухи
01:13 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «Родри провёл сумасшедший сезон»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Португальский защитник опередил Саку и вышел в лидеры топ-5 лиг по ассистам
00:15 · Англия. Премьер-лига
Калиду Кулибали рассказал о своём отношении к «Челси» 1
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 4 слухи
23:37 · Англия. Премьер-лига
Аморим может привести в «Манчестер Юнайтед» трёх игроков «Спортинга» слухи
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит за Аморима и его помощников больше, чем предполагалось
18:47 · Англия. Премьер-лига
За Мусиалой следят три клуба АПЛ
18:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд 12
17:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» игрока АПЛ – Тчуамени может стать «жертвой» 1 слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
16:47 · Англия. Премьер-лига
Винк: «Ван Нистелроя очень любят болельщики «Манчестер Юнайтед» 2 эксклюзив
14:15 · Англия. Премьер-лига
Названа дата дебюта Аморима в «Манчестер Юнайтед» 3
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александеру-Арнольду
11:32 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фернандеша
09:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за преемника тен Хага
09:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал поражение «Ливерпуля», которое не может забыть
09:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» 4
Все новости