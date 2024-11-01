Аморим попросил «Манчестер Юнайтед» отложить официальное объявление – названа причина

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не подтвердил назначение Рубена Аморима по просьбе самого тренера.

Наставник лиссабонского «Спортинга» уже ответил согласием «красным дьяволам», клубы также урегулировали условия сделки. Представители английского гранда собирались объявить о назначении Аморима в четверг, однако сам португалец попросил этого не делать, сообщает I Sport. Специалист не хочет, чтобы его нынешняя команда отвлекалась от подготовки к матчу против «Эштрелы», который состоится в пятницу.

По имеющимся данным, за Рубена Аморима и его помощников «Манчестер Юнайтед» заплатит «Спортингу» около 15 млн евро.