Рэшфорд рад приходу Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд надеется перезапустить карьеру при новом наставнике.

В начале недели с должности главного тренера «красных дьяволов» был уволен Эрик тен Хаг, занимавший пост с лета 2022 года. Сменщиком нидерландца станет Рубен Аморим: боссы «Юнайтед» уже договорились со «Спортингом» и убедили самого португальского специалиста. Если верить информации TEAMtalk, Рэшфорд рад скорому приходу Аморима. 27-летний англичанин верит, что сможет раскрыться по-новому под руководством нового тренера.

Маркус Рэшфорд удачно провёл первый сезон при тен Хаге, забив 30 голов, однако в дальнейшем регулярно подвергался критике за неубедительную игру и низкую результативность.