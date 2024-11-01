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Стало известно, насколько серьёзна травма вингера «Манчестер Сити» Савио

01 Ноября 2024 • 03:38 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
1 5.50 X 4.50 2 1.58
02.11 18:00

Футболист «Манчестер Сити» Савио не поможет команде в ближайшее время.

Бразилец получил травму в проигранном матче Кубка лиги против «Тоттенхэма» (1:2). 20-летнего игрока унесли с поля на носилках по ходу второго тайма, однако, судя по всему, ему удалось избежать серьёзного повреждения. Как сообщает City Zone, Савио пропустит одну-две недели из-за растяжения связок лодыжки. Ожидается, что вингер сможет сыграть за сборную Бразилии в ноябрьских поединках, однако субботнюю встречу с «Борнмутом» в Премьер-лиге ему точно придётся пропустить.

На счету Савио пять голевых передач в 13 матчах за «Манчестер Сити» в текущей кампании.

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