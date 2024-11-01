Ван Нистелрой ответил на вопрос об Амориме

Временный рулевой «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой получил вопрос о Рубене Амориме.

Португалец, работающий в лиссабонском «Спортинге», в скором времени займёт должность постоянного тренера «красных дьяволов».

Журналисты спросили у ван Нистелроя о будущем наставнике команды, однако нидерландец не стал давать определённых ответов: «О его назначении уже объявили? Тогда не стоит обсуждать того, кто ещё не назначен», – приводит United Stand слова исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев.

Предполагается, что Рубен Аморим приступит к работе в «Манчестер Юнайтед» после 10 ноября.