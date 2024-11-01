Кулибали: «Николас Джексон должен думать о «Золотом мяче»

Бывший защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал, какие советы даёт своему соотечественнику Николасу Джексону.

Сенегальский форвард пополнил ряды «синих» перед началом сезона-2023/24 – тогда же клуб покинул его товарищ по сборной Кулибали, перешедший в саудовский «Аль-Хиляль».

«Я не советую Джексону игнорировать одноклубников и быть эгоистом, но он должен думать о «Золотом мяче». Если заложить такое мышление в его голову, он сможет этого добиться. Я постоянно твержу ему об этом», – передаёт журналист Бен Джейкобс слова Кулибали.

В нынешнем сезоне Николас Джексон отметился шестью голами и тремя результативными передачами в десяти матчах за «Челси» во всех турнирах.