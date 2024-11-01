Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться в Италию спустя всего полгода после переезда в Англию.

27-летний футболист пока не смог проявить себя в команде Арне Слота: он впервые появился на поле только в середине сентября, а с начала октября вновь отсутствует из-за травмы. По сообщениям журналиста Экрема Конура, список претендентов на Кьезу пополнил «Комо». Клуб-новичок Серии А будет следить за ситуацией.

Федерико Кьеза перебрался в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в конце августа. Итальянец успел провести три матча за «красных», отметившись одной результативной передачей. Трансферная стоимость чемпиона Европы оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.