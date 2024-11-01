Португальский защитник опередил Саку и вышел в лидеры топ-5 лиг по ассистам

Левый защитник «Лацио» Нуну Тавареш – лучший ассистент ведущих европейских лиг.

В четверг португалец отметился результативной передачей в поединке с «Комо» (5:1), после чего получил две жёлтые карточки и был удалён. В активе Тавареша теперь восемь голевых пасов в рамках Серии А – лучший показатель в пяти сильнейших лигах Европы. Что любопытно, 24-летний футболист, принадлежащий лондонскому «Арсеналу», опередил в рейтинге своего одноклубника Букайо Саку, у которого семь ассистов. Оба игрока провели по восемь матчей.

Арендный договор Нуну Тавареша с «Лацио» рассчитан до конца сезона, в сделку также включён пункт выкупа.