Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Португальский защитник опередил Саку и вышел в лидеры топ-5 лиг по ассистам

01 Ноября 2024 • 00:56 Комментировать
Комо
1:5
Лацио
окончен

Левый защитник «Лацио» Нуну Тавареш – лучший ассистент ведущих европейских лиг.

В четверг португалец отметился результативной передачей в поединке с «Комо» (5:1), после чего получил две жёлтые карточки и был удалён. В активе Тавареша теперь восемь голевых пасов в рамках Серии А – лучший показатель в пяти сильнейших лигах Европы. Что любопытно, 24-летний футболист, принадлежащий лондонскому «Арсеналу», опередил в рейтинге своего одноклубника Букайо Саку, у которого семь ассистов. Оба игрока провели по восемь матчей.

Арендный договор Нуну Тавареша с «Лацио» рассчитан до конца сезона, в сделку также включён пункт выкупа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Букайо Сака Нуну Тавареш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Ноября
00:42
«Лацио» устроил разгром на поле «Комо»
31 Октября
11:11
Хорошая ставка и прогноз на матч Комо — Лацио чемпионата Италии — 31 октября 2024
29 Октября
21:41
48-летний Тотти – о возобновлении карьеры: «Это не шутка»
28 Октября
21:14
48-летний Тотти близок к возобновлению карьеры в Серии А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
00:56 · Англия. Премьер-лига
Португальский защитник опередил Саку и вышел в лидеры топ-5 лиг по ассистам
00:15 · Англия. Премьер-лига
Калиду Кулибали рассказал о своём отношении к «Челси»
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 3 слухи
23:37 · Англия. Премьер-лига
Аморим может привести в «Манчестер Юнайтед» трёх игроков «Спортинга» слухи
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит за Аморима и его помощников больше, чем предполагалось
18:47 · Англия. Премьер-лига
За Мусиалой следят три клуба АПЛ
18:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд 10
17:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» игрока АПЛ – Тчуамени может стать «жертвой» 1 слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
16:47 · Англия. Премьер-лига
Винк: «Ван Нистелроя очень любят болельщики «Манчестер Юнайтед» 2 эксклюзив
14:15 · Англия. Премьер-лига
Названа дата дебюта Аморима в «Манчестер Юнайтед» 3
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александеру-Арнольду
11:32 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фернандеша
09:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за преемника тен Хага
09:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал поражение «Ливерпуля», которое не может забыть
09:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» 3
09:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «На тренировке «Манчестер Сити» будут Холанн и два вратаря»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» 3
06:10 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола ответил, считает ли Кулушевски похожим на де Брёйне 2
05:46 · Англия. Кубок лиги
Постекоглу поделился мыслями после победы «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Я рад за Каземиро»
05:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о состоянии игроков «Манчестер Сити»: «У нас серьёзные проблемы» 1
04:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» нужен звёздный игрок «Баварии»
04:34 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола рассказал, почему Холанн не вышел спасать матч против «Тоттенхэма» 1
04:20 · Англия. Кубок лиги
Ван Нистелрой высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости