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Калиду Кулибали рассказал о своём отношении к «Челси»

01 Ноября 2024 • 00:15 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 3.20 X 3.90 2 1.95
Через 19 ч. 49 мин.

Центральный защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали поделился мнением о лондонском «Челси», за который выступал в прошлом.

«Синие» приобрели сенегальца у «Наполи» летом 2022 года, заплатив почти 42 млн евро, а спустя всего год продали в «Аль-Хиляль» за 23 млн.

«Мне понравился период моего пребывания в «Челси», хоть он и получился коротким. Я не смог раскрыть там весь свой потенциал. Но сейчас я рад за «Челси» – дела у клуба обстоят лучше, всё складывается удачно», – приводит журналист Бен Джейкобс слова 33-летнего футболиста.

Калиду Кулибали отыграл 32 матча за «Челси», отметившись двумя голами.

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