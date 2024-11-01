Калиду Кулибали рассказал о своём отношении к «Челси»

Центральный защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали поделился мнением о лондонском «Челси», за который выступал в прошлом.

«Синие» приобрели сенегальца у «Наполи» летом 2022 года, заплатив почти 42 млн евро, а спустя всего год продали в «Аль-Хиляль» за 23 млн.

«Мне понравился период моего пребывания в «Челси», хоть он и получился коротким. Я не смог раскрыть там весь свой потенциал. Но сейчас я рад за «Челси» – дела у клуба обстоят лучше, всё складывается удачно», – приводит журналист Бен Джейкобс слова 33-летнего футболиста.

Калиду Кулибали отыграл 32 матча за «Челси», отметившись двумя голами.