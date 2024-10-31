Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус

Слухи связывают нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с возможным уходом.

После «поражения» звёздного бразильца в борьбе за «Золотой мяч» появились известия о его разочарованности европейским футболом. Этим обстоятельством планируют воспользоваться представители чемпионата Саудовской Аравии – они попробуют переманить форварда в свои ряды следующим летом. Впрочем, как отмечает Relevo, европейские клубы также следят за ситуацией. Интерес к 24-летней звезде «сливочных» проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», также не исключено, что в гонке окажется «Челси».

По слухам, Винисиус Жуниор не может сыграться с Килианом Мбаппе – оба тяготеют к левому флангу атаки. Это обстоятельство повышает вероятность продажи первого в обозримом будущем.