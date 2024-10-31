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Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус слухи

31 Октября 2024 • 23:58 Комментировать (1)
Валенсия
0:0
Реал Мадрид
отменен

Слухи связывают нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с возможным уходом.

После «поражения» звёздного бразильца в борьбе за «Золотой мяч» появились известия о его разочарованности европейским футболом. Этим обстоятельством планируют воспользоваться представители чемпионата Саудовской Аравии – они попробуют переманить форварда в свои ряды следующим летом. Впрочем, как отмечает Relevo, европейские клубы также следят за ситуацией. Интерес к 24-летней звезде «сливочных» проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», также не исключено, что в гонке окажется «Челси».

По слухам, Винисиус Жуниор не может сыграться с Килианом Мбаппе – оба тяготеют к левому флангу атаки. Это обстоятельство повышает вероятность продажи первого в обозримом будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
01 Ноября 2024 в 00:04
Я уверен Мбаппе развалит Реал
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