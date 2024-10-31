Аморим может привести в «Манчестер Юнайтед» трёх игроков «Спортинга»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может переманить в клуб сразу трёх игроков лиссабонского «Спортинга».

Португальский специалист сменит «львов» на «красных дьяволов» уже в скором времени – клубы согласовали детали сделки. Как информирует TEAMtalk, вслед за Аморимом в «Манчестер Юнайтед» могут отправиться Педру Гонсалвеш, Гонсалу Инасиу и Маркус Эдвардс. Все трое добились успеха в лиссабонской команде под руководством 39-летнего наставника.

Стоимость 26-летнего вингера Гонсалвеша на портале Transfermarkt – 32 млн евро. 25-летний Эдвардс, также выступающий на фланге атаки, оценивается сайтом в 18 млн, а 23-летний центрбек Инасиу – в 45 млн.