«Манчестер Юнайтед» заплатит за Аморима и его помощников больше, чем предполагалось

Рулевой лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим скоро официально возглавит «Манчестер Юнайтед».

В контракте тренера с португальским клубам прописаны отступные в размере 10 млн евро, чем и воспользовались «красные дьяволы». Ожидалось, что в общей сложности английский гранд заплатит порядка 11 млн евро за Аморима и его ассистентов, однако сумма сделки, похоже, окажется более высокой. По обновлённым данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» выплатит «Спортингу» около 15 млн евро. Стороны уже достигли договорённости и в скором времени подпишут документы.

Соглашение Рубена Аморима с манкунианцами будет рассчитано до лета 2027 года, также в контракте предусмотрена опция автоматического продления на год.