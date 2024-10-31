За Мусиалой следят три клуба АПЛ

Будущее атакующего полузащитника Джамала Мусиалы остаётся обсуждаемой темой. Недавно появлялась информация о том, что в «Баварии» уверены в продлении контракта с талантливым футболистом. На этом фоне Мусиала остаётся на радаре других клубов.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, за Мусиалой наблюдают три топ-клуба Английской премьер-лиги – «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего футболиста в 130 миллионов евро.