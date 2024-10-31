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Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд

31 Октября 2024 • 18:17 Комментировать

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о бывшем футболисте «Реала» - о Серхио Рамосе. В финале Лиги чемпионов 2018 года Рамос нанёс травму Мохамеду Салаху, совершив грубое нарушение. Салаха пришлось менять, а «Ливерпуль» в итоге потерпел поражение со счётом 1:3.

«Как мы прекрасно знаем, Рамос с большим удовольствием сделал тот фол на Салахе. Я никогда не понимал его менталитет. Когда у меня в команде были такие футболисты, я следил за тем, чтобы они покинули клуб», - слова Клоппа приводит Football Tweet со ссылкой на подкаст Тони Крооса.

Юрген Клопп ушёл из «Ливерпуля» по завершению сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Серхио Рамос Юрген Клопп ещё теги
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