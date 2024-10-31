Интересная информация из мира трансферов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в своей команде полузащитника Энцо Фернандеса. Аргентинец в настоящий момент представляет «Челси».

Отмечается, что в рамках подписания Фернандеса «Реал» будет готов продать «Челси» Орельена Тчуамени.

Действующий контракт 23-летнего Энцо Фернандеса с «Челси» рассчитан на долгий период времени – до конца сезона 2031/2032. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 75 миллионов евро. 24-летний Орельен Тчуамени, в свою очередь, оценивается в 100 миллионов евро.