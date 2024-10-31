Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими интересен нескольким статусным клубам из других стран. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, 25-летний Хакими находится на радарах «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Реала».

Стоит отметить, что «Ливерпуль» может подыскивать правого защитника на случай ухода Трента Александер-Арнольда. Слухи связывают этого игрока с «Реалом». А «Реалу» может понадобиться Хакими на случай неудачи с подписанием Трента. Вот такая вот запутанная ситуация.

Ашраф Хакими имеет с «ПСЖ» действующий контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 60 миллионов евро.