В борьбе за «Золотой мяч» победило добро

История с вручением «Золотого мяча» этого года получилась очень громкой, что идёт на пользу футболу. Однако абсолютно все, включая Винисиуса, забыли, что это пусть очень дорогая, но относительная награда. Всегда невозможно сравнить, когда на весах по обе стороны стоит что-то очень хорошее.

Когда сравнить невозможно, то ты сразу начинаешь обращать внимание на образ. Как правило, здесь не в почёте «плохие парни», каким и показал себя игрок «Реала». Но об этом потом, а сейчас порассуждаем о том, кто же был достоин получить это почётное звание.

Роль Родри в клубе и сборной

Родри системообразующий игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании. Даже, можно сказать, стержень. Винисиус важный игрок, но нельзя сказать, что он является базисным игроком. Согласитесь, в сборной Бразилии он не так ярок, как в выступлениях за «сливочных». Достаточно вспомнить выступление на Кубке Америки, в котором бразильцы выиграли один матч из четырёх и бесславно вылетели в плей-офф, уступив Уругваю в серии пенальти после 0:0 в основное время. Да, мы отдаём должное скорости бразильца, его важным мячам, талантам, однако если команде придётся обойтись без него, то не факт, что результаты пойдут вниз. Когда на поле нет Крооса или Модрича, то опасность бразильца снижается.

Родри кажется более разносторонним футболистом. Он может отдавать как длинные, так и короткие передачи. На мундиале в Катаре Родри играл на позиции центрального защитника. Можно ли Винисиуса поставить на оборонительные позиции – вопрос риторический.

Почему Родри больше заслужил «Золотой мяч», чем Винисиус

И когда на повестке дня встаёт относительный вопрос, то человеческие качества людей выходят на передний план. Бразилец своими поступками о себе многое сказал. Когда ты не являешься на церемонию, то выводы напрашиваются сами по себе. Не рано ли Вини «звездняк» поймал? Он всё уже выиграл, что ли? Он может стать на одну ступень с Месси или Роналду? Ответ утвердительным может быть только к первому вопросу, к остальным вопросам ответы неумолимы – нет! Вспоминается пост Винисиуса, в котором он не поздравил Родри с ЗМ – и напрашивается ещё один вывод о человеческих качествах бразильца. Как-то много становится этих выводов. Издание Reuters преподнесло любопытную информацию, в которой говорится о том, что Винисиусу не позволили выиграть «Золотой мяч» из-за его активной борьбы против расизма. Как-то «вселенским заговором» запахло. Только из-за этих трёх фактов нет никакого желания поддерживать бразильца.

Другое дело – Родри. Он очень скромный человек. Сложно поверить, но у него даже нет своих аккаунтов в соцсетях! По своему поведению он кажется стопроцентным джентльменом. Испанец – это личность, в которой нет места фальшивому пафосу, он не был замечен в некрасивых ситуациях. Думаем, что его победа – это ещё и награда за воплощённый профессионализм, универсальность и скромность.

Родри стал первым испанцем за 64 года, которому покорился «Золотой мяч».

Мы могли наблюдать интересную ситуацию. На одной чаше весов – классный футболист, однако ассоциирующий с токсичными нотками в поведении. На другой – тоже классный футболист, однако с совершенно иными поведенческими чертами: скромностью, мужественностью, интеллектуальностью. Возможно, правильно, что чаша весов оказалась на стороне Родри.

Антон Карасевич