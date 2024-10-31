Бывший игрок сборной Нидерландов Марсиано Винк специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о Руде ван Нистелрое, временном главном тренере «Манчестер Юнайтед».

«У ван Нистелроя был хороший период в ПСВ в качестве главного тренера. Его очень любили болельщики, ровно также его любят болельщики «Манчестер Юнайтед». Если бы он остался главным тренером, они бы его приняли. Как я слышал, клуб ведёт переговоры с Рубеном Аморимом, а для Руда очень важно как можно лучше отработать столько матчей, сколько придётся и принести пользу клубу», - сказал нашему корреспонденту Винк.

Напомним, что в первой игре под руководством ван Нистелроя «МЮ» разгромил «Лестер» в 1/8 финала Кубка лиги.