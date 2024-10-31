Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вручение «Золотого мяча» Родри Эрнандесу и шумиху вокруг Винисиуса Жуниора.

- В соцсетях, на разных информационных ресурсах особенно в первый день стоял плач и вой, как же так «Золотой мяч» не получил Винисиус. Было мало поздравлений в адрес Родри, даже со стороны его соотечественников. Это показало лицо многих.

Если так посудить, откуда вообще пошла недостоверная информация, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу? Такое ощущение, это кем-то искусственно было вброшено. Пишут, что испанской «Маркой», которая вроде как связана с мадридским «Реалом», чтобы оказать информационное воздействие на организаторов вручения премии. А потом в «Реале» очень сильно удивились и обиделись, когда «Золотой мяч» получил Родри. Но никто им и не обещал, что награду отдадут Винисиусу. Сами распиарили и накрутили себя, что так должно быть, однако ожидания не совпали с реальностью.

Я считаю, Родри вполне заслужил «Золотой мяч». Приз он получил не просто так, а в результате голосования. Он набрал большее количество баллов и поэтому завоевал первое место. Какие могут быть к Родри вопросы? Он отличный игрок, фундаментальный для «Манчестер Сити» и сборной Испании. Выиграл в прошлом сезоне чемпионат Англии и чемпионат Европы. Плюс ценно то, что он опорник. Нечасто «Золотой мяч» выигрывает футболист такой позиции. У игроков этого амплуа теперь должна появиться дополнительная персональная мотивация.

Родри не выиграл в уходящем году Лигу чемпионов, а Винисиус выиграл? В плане «Золотого мяча» это условность. Чётких критериев нет: в один год говорят, что его вручают тому, кто больше забил, в другой год – тому, кто что-то выиграл. Каждый может говорить как хочет, но как расставляются номинанты на первом, втором и третьем местах, определяет набранные ими баллы в ходе голосования.

Почему-то возмущаются, что «Золотой мяч» не получил Винисиус, но при этом молчат про Беллингема. Хотя тот очень хорошо начал прошлый сезон, статистика у них примерно одинаковая, да и сам по себе Джуд не так токсичен, как Винисиус. Но Родри в итоге оказался более заметным, так как выиграл чемпионаты Англии и Европы. Как человек он спокойно делает свою работу на поле, не замечен в каких-то выходках. Один из критериев, которые оцениваются при голосовании, это «фейр плей». Посмотрите, как ведёт себя на поле Винисиус, сколько у него провокаций.

Кто-то говорит, что Винисиуса наказали за борьбу с расизмом. Начинают притягивать много ненужного, чтобы пожалеть его.

Если бы «Золотой мяч» дали Карвахалю, я бы сказал, что он заслужил его своим вкладом в победы «Реала» и сборной Испании. Дани достойно и стабильно отыграл прошлый сезон на высоком уровне, – отметил Селин.

Предыдущий раз испанский футболист получил «Золотой мяч» в 1960 году – это был Луис Суарес.