Названа дата дебюта Аморима в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход Рубена Аморима из «Спортинга» на должность главного тренера. Как сообщает The Telegraph, стороны договорились, но в рамках этой договорённости Аморим провёл ближайшие три матча у руля «львов». «Красных дьяволов» 39-летний специалист примет в начале паузы на игры сборных.

Дебют Аморима на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед» случится 24 ноября, когда команда будет играть в Премьер-лиге против «Ипсвича».

«Манчестер Юнайтед» заплатит за Рубена Аморима 10 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет выплачена за штаб специалиста и за досрочный переход.