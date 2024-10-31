Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» выбрал альтернативу Александеру-Арнольду

31 Октября 2024 • 12:01 Комментировать

Правый защитник Педро Порро, который выступает за лондонский «Тоттенхэм», может продолжить игровую карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего латераля заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб рассматривает Порро в качестве альтернативы защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Если сделка по англичанину сорвется, «Реал» переключит внимание на Порро.

Контракт Педро со «шпорами» рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд Педро Порро трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
«Локомотив» упрочил лидерство на Западе, победив на выезде СКА «Трактор» не оставил шансов «Сибири» в матче КХЛ Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александеру-Арнольду
11:32 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фернандеша
09:55 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за преемника тен Хага
09:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал поражение «Ливерпуля», которое не может забыть
09:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» 1
09:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «На тренировке «Манчестер Сити» будут Холанн и два вратаря»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом»
06:10 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола ответил, считает ли Кулушевски похожим на де Брёйне
05:46 · Англия. Кубок лиги
Постекоглу поделился мыслями после победы «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Я рад за Каземиро»
05:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о состоянии игроков «Манчестер Сити»: «У нас серьёзные проблемы»
04:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» нужен звёздный игрок «Баварии»
04:34 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола рассказал, почему Холанн не вышел спасать матч против «Тоттенхэма» 1
04:20 · Англия. Кубок лиги
Ван Нистелрой высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед»
04:08 · Англия. Кубок лиги
Игрок «Манчестер Сити» получил повреждение перед началом матча с «Тоттенхэмом»
03:59 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на форварда «ПСЖ» Коло-Муани слухи
03:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал травму Савио
03:30 · Англия. Кубок лиги
Известны результаты жеребьёвки Кубка лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 1
02:15 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой дал ясный ответ на вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»
02:01 · Англия. Кубок лиги
«Большой талант»: Артета оценил игру 17-летней восходящей звезды «Арсенала»
01:50 · Англия. Кубок лиги
Мареска высказался о поражении «Челси» в Кубке лиги
01:22 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне
01:00 · Англия. Кубок лиги
Вернер забил впервые за 18 матчей, а затем получил травму
00:50 · Англия. Кубок лиги
Важный игрок «Манчестер Сити» получил травму в матче Кубка лиги
00:43 · Англия. Кубок лиги
«Астон Вилла» вылетела из Кубка от «Кристал Пэлас»
Все новости