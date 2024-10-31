«Реал» выбрал альтернативу Александеру-Арнольду

Правый защитник Педро Порро, который выступает за лондонский «Тоттенхэм», может продолжить игровую карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего латераля заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб рассматривает Порро в качестве альтернативы защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Если сделка по англичанину сорвется, «Реал» переключит внимание на Порро.

Контракт Педро со «шпорами» рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.