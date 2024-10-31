Ван Нистелрой оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фернандеша

И. о. наставника «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал дубль полузащитника Бруну Фернандеша в кубковом поединке с «Лестером». Манкунианцы одержали победу со счетом 5:2.
«Я не переживал из-за Бруну. Вижу, как он трудится на тренировках. Фернандеш очень многое берет на свои плечи. В прошедшем матче у него была свобода действий. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе», - передает слова нидерландского специалиста BBC.
В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 30-летний португалец провел девять поединков, в которых записал на свой счет две результативные передачи. «Красные дьяволы» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны.
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