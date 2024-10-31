Ван Нистелрой оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фернандеша

«Я не переживал из-за Бруну. Вижу, как он трудится на тренировках. Фернандеш очень многое берет на свои плечи. В прошедшем матче у него была свобода действий. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе», - передает слова нидерландского специалиста BBC.