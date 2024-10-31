Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за преемника тен Хага

Португальский специалист Рубен Аморим близок к уходу из лиссабонского «Спортинга» и назначению в «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует RTP Notícias.

Как стало известно источнику, руководство «красных дьяволов» заплатит порядка 11 миллионов компенсации за переход тренера. Ранее сообщалось, что Аморим возглавит манкунианский коллектив в первой половине ноября.

В начале нынешней недели «красные дьяволы» объявили об отставке нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. В настоящий момент исполняющим обязанности рулевого «Манчестер Юнайтед» является Руд ван Нистелрой.