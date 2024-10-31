Клопп назвал поражение «Ливерпуля», которое не может забыть

Экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о самом обидном поражении у руля английского гранда. Немец выделил финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» в 2022 году.

«В том матче Тибо Куртуа сыграл невероятно. Никогда в жизни не забуду эту игру, не могу объяснить, как мы тогда проиграли. Я еще не встречал команду, которая не была так бы подвержена давлению, как «Реал», - передает слова специалиста Madrid Zone.

Напомним, что финальный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» завершился минимальной победой «королевского» клуба со счетом 1:0. Клопп тренировал «красных» с 2015 по 2024 год.