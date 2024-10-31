Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед»

«Два трофея за два сезона – это наследие тен Хага. В последние годы у клуба был плохой подбор футболистов, и он стал жертвой этого. Но он был инициатором двух худших сделок в истории клуба. Я говорю о трансферах Антони и Каземиро. Именно из-за этого «МЮ» был вынужден сова выйти на рынок и подписать новых игроков», - передает слова Невилла Daily Mail.