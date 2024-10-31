Гвардиола: «На тренировке «Манчестер Сити» будут Холанн и два вратаря»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о кадровых проблемах после поражения от лондонского «Тоттенхэма» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.
«На ближайшей тренировке будут Эрлинг Холанн и два голкипера, больше никого нет. У нас есть трудности, но мы должны продолжать бороться. За мою карьеру в моих командах не было столько травмированных футболистов. Но такие ситуации объединяют игроков», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.
По итогам девяти туров Английской премьер-лиги «горожане» набрали 23 очка и занимают первое место в турнирной таблице.
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