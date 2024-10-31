Гвардиола: «На тренировке «Манчестер Сити» будут Холанн и два вратаря»

«На ближайшей тренировке будут Эрлинг Холанн и два голкипера, больше никого нет. У нас есть трудности, но мы должны продолжать бороться. За мою карьеру в моих командах не было столько травмированных футболистов. Но такие ситуации объединяют игроков», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.