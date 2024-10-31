Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом»

Опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал о поздравлении защитника мадридского «Реала» Дани Карвахаля.
«Первый звонок после окончания церемонии я получил от Карвахаля. Он поздравил меня с «Золотым мячом». В данный момент мы очень близки, ведь залечиваем травмы «крестов», - передает слова футболиста Movistar.
Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник, 28 октября. Родри впервые в карьере стал обладателем этой награды. Второе место в голосовании занял форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а тройку лучших замкнул полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.
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