Ван Нистелрой: «Я рад за Каземиро»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой порадовался за Каземиро после матча с «Лестером» (5:2).

Бразильский хавбек оформил дубль в поединке Кубка лиги, который прошёл в среду. Это первая игра команды после отставки Эрика тен Хага.

«Я рад за Каземиро. То, как он тренируется, помогает команде и клубу, – это пример для всех. Я рад, что он с нами, что ему удаётся преодолеть трудности. После матча с «Ливерпулем» на него обрушилось слишком много критики», – передаёт журналист Стивен Рэйлстон слова ван Нистелроя.

На счету Каземиро три забитых мяча в 13 матчах нынешнего сезона – все три точных удара пришлись на две последние встречи.