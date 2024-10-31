Гвардиола – о состоянии игроков «Манчестер Сити»: «У нас серьёзные проблемы»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что обеспокоен физическим состоянием команды.

В среду «горожане» уступили «Тоттенхэму» в матче Кубка английской лиги (1:2). Гвардиола приберёг многих основных футболистов, но без новых травм не обошлось: Мануэль Аканджи получил повреждение на предматчевой разминке, а Савио был вынужденно заменён во втором тайме. Кроме того, как заявил испанский тренер, игроки страдают от усталости.

«У нас серьёзные проблемы – всего 13 игроков. У большинства ребят, которые доигрывали до конца, были трудности. Посмотрим, как пройдёт их восстановление.

Думаю, мы ни разу за девять лет не сталкивались с худшей ситуацией в плане травм, но в таких обстоятельствах игроки делают шаг вперёд, становятся более сплочёнными.

Завтра на тренировку придут только два вратаря и Холанн – больше некому!» – заявил в послематчевой беседе со СМИ Гвардиола.