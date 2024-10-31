«Арсеналу» нужен звёздный игрок «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане может покинуть клуб свободным агентом летом следующего года.

Контракт футболиста истекает по окончании сезона. По сведениям Football Insider, в приглашении Сане заинтересован «Арсенал». Лондонский клуб попробует переманить немца в свои ряды, если тот так и не заключит новое соглашение с «Баварией».

Лерой Сане знаком с Английской премьер-лигой по временам выступления в «Манчестер Сити». В нынешней кампании 28-летний игрок провёл восемь матчей в составе мюнхенского гранда, отметившись тремя забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сане в 60 млн евро.