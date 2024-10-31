Нападающий «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло-Муани может сменить клуб в следующем году.

25-летний футболист редко появляется в стартовом составе команды Луиса Энрике, поэтому слухи о скорой продаже француза не утихают. По данным Fichajes, на который ссылается Transfer News Live, вариант с подписанием Коло-Муани рассматривает «Ньюкасл». Ожидается, что «сороки» попробуют приобрести форварда парижан летом 2025 года, если не смогут удержать Александра Исака.

В прошлом году «ПСЖ» заплатил «Айнтрахту» 95 млн евро за Рандаля Коло-Муани. Нынешняя стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.